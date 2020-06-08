В новой Конституции позаботятся о животных
В новой Конституции закрепят обязанность правительства по формированию в обществе ответственного отношения к животным. Депутат Тюменской областной думы Николай Бабин прокомментировал важную поправку.
– Как зоотехник и ветеринар по профессии, могу сказать, что вопрос бережного отношения к животным не может быть выделен в общем взгляде на ответственное и разумное отношение к окружающей среде в целом. Это не только защита животных, но и экологическая безопасность и защита природных ресурсов, естественной среды обитания и многое другое. Нельзя животный мир отделять от человека. В конце концов, если мы природу загубим, как мы сами-то жить дальше будем? Так что этот пункт гораздо больше, чем просто бережное отношение к животным, которые находятся рядом с нами, – заявил кандидат биологических наук.
В качестве аргумента для принятия подобной поправки эксперты приводят многочисленные случаи жестокого обращения как с домашними, так и с безнадзорными животными. В пример приводятся истории живодеров из Хабаровска и других городов и регионов, которые вызвали бурю возмущения в обществе. Чтобы исключить такое отношение к меньшим братьям, необходимо закладывать основы гуманного отношения к окружающей среде с самого детства, подчеркивают авторы идеи.
ИСТОЧНИК KP.RU