2020-06-08T11:36:20+03:00
Дом. Семья

В новой Конституции позаботятся о животных

В поддержку пункта выступил знаменитый телеведущий Николай Дроздов
Вадим Бегун
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В новой Конституции позаботятся о животных. Фото - pixabay.com.В новой Конституции позаботятся о животных. Фото - pixabay.com.
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В новой Конституции закрепят обязанность правительства по формированию в обществе ответственного отношения к животным. Депутат Тюменской областной думы Николай Бабин прокомментировал важную поправку.

– Как зоотехник и ветеринар по профессии, могу сказать, что вопрос бережного отношения к животным не может быть выделен в общем взгляде на ответственное и разумное отношение к окружающей среде в целом. Это не только защита животных, но и экологическая безопасность и защита природных ресурсов, естественной среды обитания и многое другое. Нельзя животный мир отделять от человека. В конце концов, если мы природу загубим, как мы сами-то жить дальше будем? Так что этот пункт гораздо больше, чем просто бережное отношение к животным, которые находятся рядом с нами, – заявил кандидат биологических наук.

В качестве аргумента для принятия подобной поправки эксперты приводят многочисленные случаи жестокого обращения как с домашними, так и с безнадзорными животными. В пример приводятся истории живодеров из Хабаровска и других городов и регионов, которые вызвали бурю возмущения в обществе. Чтобы исключить такое отношение к меньшим братьям, необходимо закладывать основы гуманного отношения к окружающей среде с самого детства, подчеркивают авторы идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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