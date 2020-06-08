8 Июнь 2020 2020-06-08T11:38:00+03:00

В Тюмени – еще одна смерть человека с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени – еще одна жертва COVID-19. Это уже двенадцатая смерть в регионе с начала наблюдения распространения новой коронавирусной инфекции.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался 71-летний мужчина с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе региона.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 1947), 15 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1082), трое детей заболели (из общего числа заболевших за сутки), пять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 134 человека размещены в обсерваторах (из них 11 детей), 1 770 остаются под медицинским наблюдением, 3 659 человек находятся на перевахтовке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области в предыдущую субботу, 6 июня, скончался мужчина 66 лет, который находился на искусственной вентиляции легких с 23 мая. Несмотря на все усилия врачей, победить болезнь не удалось. У него диагностировали тяжелую вирусную пневмонию на фоне хронического заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU