Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июня 2020 года увеличилось на 39 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 8 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 39 и составило 1947 человек.
За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 112 летальных исходов, полностью выздоровели 3 957 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 971 летальный исход, выздоровели 230 688 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на сегодняшний день в Тюменской области отмечается стабилизация эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 30 до 40 случаев заболевания. С середины мая минимум заболеваемости – 11 случаев, максимум – 51. Всего с начала наблюдения зафиксировано 20 очагов распространения COVID-19 в организованных коллективах с общим количеством пострадавших практически пятьсот человек, или 26% от всех зарегистрированных случаев заболевания на территории региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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