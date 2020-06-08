2020-06-08T10:13:38+03:00
Недвижимость

Участок трассы под Тюменью отремонтируют за 3,2 миллиарда рублей

Дорогу расширят до четырех полос
Вадим Бегун
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Участок трассы под Тюменью отремонтируют за 3,2 миллиарда рублей. Фото - pixabay.com.Участок трассы под Тюменью отремонтируют за 3,2 миллиарда рублей. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области объявили аукцион на ремонт участка дороги от Тюмени до Омска между поселками Боровский и Винзили. Федеральный бюджет готов выделить на эти цели 3,2 миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что за эти средства обновится участок трассы протяженностью 11,5 километров (с 17 по 28 километр). Дорогу здесь планируется расширить до четырех полос.

Работы должны быть завершены до конца 2024 года. В 2022 году подрядчик получит более 750 миллионов рублей, в 2023-м – 1,3 миллиарда, в 2024 – еще 1,2 миллиарда.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре прокуратура провела проверку информации о высокой стоимости ремонта дорог. «Золотой» километр нашли местные общественники. Участок небольшой, всего 1,2 километра, но при этом на ремонт планируется потратить свыше 103 миллионов рублей.

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При этом дорожное покрытие участка находится в удовлетворительном состоянии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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