Более 50 домов в Тюмени останутся без воды из-за нового водовода
В Тюмени завершен первый этап строительства водовода на улице Парковой. Чтобы подключить к нему дома, специалистам придется оставить на какое-то время без воды более пятидесяти МКД.
На улице Карла Маркса уже проложено 844 метра сетей из прочного полиэтилена, до конца июля в границах от улицы Парковой до переулка Ленинградский протянут почти 1 300 метров гибкой трубы. Сейчас специалисты водоканала готовятся подключить к магистральному водоводу уже построенный участок сетей.
– После врезки трубы к магистрали проведем обязательную промывку, опрессовку под давлением и начнем постепенное подключение абонентов к новому водоводу, – сообщил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций Владимир Шааб.
Завтра, 9 июня, в 22.00 будет отключено водоснабжение 33 многоквартирных и 22 частных домов, расположенных на улицах 9 Января, Волгоградская, Карла Маркса, Куйбышева, Мира, Молодогвардейцев, Новосибирская, Паровозная, Тимирязева, Транспортная и Московский Тракт.
Кроме того, возможно снижение давление вплоть до ограничения водоснабжения в границах улиц Волгоградская – Техническая – Мельникайте - Федюнинского – 9 Января – Тимирязева – Амурская – Кремлевская – Портовая – Волгоградская.
ИСТОЧНИК KP.RU