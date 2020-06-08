8 Июнь 2020 2020-06-08T09:23:30+03:00

Более 50 домов в Тюмени останутся без воды из-за нового водовода. Фото - "Росводоканал Тюмень".

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В Тюмени завершен первый этап строительства водовода на улице Парковой. Чтобы подключить к нему дома, специалистам придется оставить на какое-то время без воды более пятидесяти МКД.

На улице Карла Маркса уже проложено 844 метра сетей из прочного полиэтилена, до конца июля в границах от улицы Парковой до переулка Ленинградский протянут почти 1 300 метров гибкой трубы. Сейчас специалисты водоканала готовятся подключить к магистральному водоводу уже построенный участок сетей.

– После врезки трубы к магистрали проведем обязательную промывку, опрессовку под давлением и начнем постепенное подключение абонентов к новому водоводу, – сообщил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

Завтра, 9 июня, в 22.00 будет отключено водоснабжение 33 многоквартирных и 22 частных домов, расположенных на улицах 9 Января, Волгоградская, Карла Маркса, Куйбышева, Мира, Молодогвардейцев, Новосибирская, Паровозная, Тимирязева, Транспортная и Московский Тракт.

Кроме того, возможно снижение давление вплоть до ограничения водоснабжения в границах улиц Волгоградская – Техническая – Мельникайте - Федюнинского – 9 Января – Тимирязева – Амурская – Кремлевская – Портовая – Волгоградская.

ИСТОЧНИК KP.RU