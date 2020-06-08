2020-06-08T08:34:33+03:00
Общество

Тюменскую компанию наказали за складирование ламп

Юрлицо с вынесенным постановлением не согласилось
Вадим Бегун
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Тюменскую компанию наказали за складирование ламп. Фото - pixabay.com.Тюменскую компанию наказали за складирование ламп. Фото - pixabay.com.
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В сентябре 2019 года в отношении ОАО «Тюменьторф» специалисты местного управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку. Оказалось, что организация на принадлежащем ей участке земли складирует люминесцентные лампы, тем самым загрязняя почву.

Было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. В декабре 2019 года компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей и выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

– Не согласившись с вынесенным постановлением, юридическое лицо подало жалобу в Центральный районный суд Тюмени, в которой просило отменить постановление и прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения, – отметили в пресс-службе ведомства.

В управлении добавили: суд пришел к выводу, что вынесенное постановление является обоснованным и подтвержденным доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений. Таким образом, назначенное нарушителю наказание суд также счел справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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