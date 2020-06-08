2020-06-08T08:24:25+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 84 пожара

Местным жителям напомнили об опасности открытого огня
Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 84 пожара.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 84 пожара.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 84 пожара, из них 8 случаев из-за подгорания пищи и еще 7 из-за короткого замыкания электропроводки. К тому же 27 выездов было совершено за выходные по причине возгорания пуха. Всего было спасено 3 человека, травмы получили 5 человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 35 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.

– Чтобы обезопасить себя и своих близких от пожаров, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, не поджигайте сухую траву, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали никогда не давать играть детям спичками, соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей и требования пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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