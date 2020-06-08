2020-06-08T07:00:12+03:00
Происшествия

Тюменец стал жертвой мошенника при покупке в интернете часов

Мужчина перевел задаток, но больше на связь с ним не вышли
Вадим Бегун
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Тюменец стал жертвой мошенника при покупке в интернете часов.Тюменец стал жертвой мошенника при покупке в интернете часов.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Мужчина пояснил, что хотел приобрести часы на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Подобрав модель, которая устраивала его по стоимости и внешнему иду, он связался с продавцом. Тот подтвердил, что предложение еще актуально, и заверил, что часы в хорошем состоянии. Получив согласие на покупку, попросил внести предоплату за товар на указанный банковский счет.

– Затем он сообщил потерпевшему, что деньги поступили, пообещал оперативно выслать покупку и перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенника, заявитель обратился в полицию. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские напоминают, что, совершая покупки в сети интернет, необходимо не терять бдительности. Пользуйтесь только проверенными сайтами объявлений, где указан рейтинг продавца, можно посмотреть как давно он зарегистрирован на ресурсе, сколько товаров продал и имеет ли жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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