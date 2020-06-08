В Тюмени молодые люди воруют велосипеды

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:25:46+03:00

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В тюменскую полицию с заявлением о краже велосипеда обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что пропажу обнаружила в восьмом часу вечера. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Несколькими часами ранее она вернулась домой и оставила двухколесный транспорт в подъезде. Пристегивать запорными устройствами не стала, так как была уверена, что его никто не похитит.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Уже на следующий день полицейским удалось установить личности подозреваемых и задержать их.

– Ранее судимые молодые люди, 1993 и 2001 годов рождения, сознались в содеянном и рассказали, что совершить кражу решили спонтанно, когда увидели непристегнутый велосипед. Похищенное позже продали, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU