В Тюмени молодые люди воруют велосипеды
В тюменскую полицию с заявлением о краже велосипеда обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что пропажу обнаружила в восьмом часу вечера. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.
Несколькими часами ранее она вернулась домой и оставила двухколесный транспорт в подъезде. Пристегивать запорными устройствами не стала, так как была уверена, что его никто не похитит.
Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Уже на следующий день полицейским удалось установить личности подозреваемых и задержать их.
– Ранее судимые молодые люди, 1993 и 2001 годов рождения, сознались в содеянном и рассказали, что совершить кражу решили спонтанно, когда увидели непристегнутый велосипед. Похищенное позже продали, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU