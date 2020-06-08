8 Июнь 2020 2020-06-08T06:20:26+03:00

На улице Новоселов в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Новосёлов и Амурской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU