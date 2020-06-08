Погода на 8 июня в Тюмени: жара набирает обороты

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:00:31+03:00

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Сегодня, 8 июня, в Тюмени ожидается ясная погода. Во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, днем – плюс 28. Вечером столбики термометров покажут 18 – 26 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU