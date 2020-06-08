2020-06-08T05:00:31+03:00
Общество

Погода на 8 июня в Тюмени: жара набирает обороты

Горожан ожидает пасмурное утро, но ясный день
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени жара набирает обороты. Фото - pixabay.com.В Тюмени жара набирает обороты. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 июня, в Тюмени ожидается ясная погода. Во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, днем – плюс 28. Вечером столбики термометров покажут 18 – 26 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец стал жертвой мошенника при покупке в интернете часов
На улице Новоселов в Тюмени отключат светофоры
В Тюмени отключат телерадиовещание
Погода на 8 июня в Тюмени: жара набирает обороты
Онлайн-конкурс «В объективе любовь» стартует в Ялуторовске
Автор «Бессмертного полка», родившийся в Тюмени, возмутился оскорблением ветерана блогером
Тополиный пух в Тюмени полетел раньше срока
Тюменцам, уезжающим на отдых, понадобится справка об отсутствии коронавируса
В Заводоуковске стартовал конкурс «Цветущий округ – 2020»
В Физико-математической школе Тюменской области готовятся к вступительным испытаниям
Тюменская область в лидерах УрФО по строительству
Комедийный сериал «Бизнесмены» презентуют в Тюмени
Два детсада в тюменском районе Плеханово строятся по графику
Директор тюменского центра «Аванпост» Николай Савченко осудил скандальное высказывание Навального
Тюменцам рассказали, что делать при солнечных ожогах