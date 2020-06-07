Автор «Бессмертного полка», родившийся в Тюмени, возмутился оскорблением ветерана блогером
Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертный полк России» тюменский журналист Геннадий Иванов выразил возмущение после заявления Алексея Навального о том, что все люди, которые снимаются в роликах о поправках в Конституцию, являются позором страны.
– Предатели России? И это сказано в адрес ветерана войны, в адрес народного артиста Василия Ланового, знаменитого хирурга Лео Бокерии… А ведь они попали под руку только потому, что засветились в этом ролике. Будь в кадре другие известные люди, а их тысячи в России, несомненно, эти мерзкие слова достались бы и им, – обратил внимание Геннадий Иванов.
Как отметил Иванов, если кто-то не согласен с поправками, можно либо не голосовать, либо поставить галочку возле пункта «против».
– Как говорит Франц Клинцевич, член Совета Федерации, Навальный сам выглядит провокатором и предателем национальных интересов, – заявил автор патриотической акции.
Добавим, что Геннадий Иванов надеется, что стражи порядка проведут тщательное расследование по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU