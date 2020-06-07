Тополиный пух в Тюмени полетел раньше срока

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:28:40+03:00

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В Тюмени наступила пора тополиного пуха. Издание «Вслух.ру» узнало у тюменского биолога, преподавателя кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергея Тупицына, почему пух полетел раньше срока.

– Процесс образования пуха у тополей связан с температурой окружающей среды. Над территорией региона долгое время доминировал антициклон, он поддерживал благоприятные погодные условия, – пояснил ученый.

Сергей уточнил, что тополя, как и другие растения, отреагировали на это явление.

– Произошло более быстрое развитие материала для размножения, – прокомментировал Сергей Тупицын.

Одни районы Тюмени страдают от пуха сильнее, чем другие. По словам Сергея, это связано с несколькими факторами.

– Первое – размещение домов в районе. Там, где территория хорошо продувается ветрами, пуха значительно меньше. А второе – пух производят только женские особи тополей, а вот под спил в городе могут попадать безобидные «мужские» деревья, – пояснил биолог.

Добавим, что тополь – рекордсмен по выделению кислорода. Одно дерево в сутки производит столько же кислорода, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 кленов, 13 елей. Дерево удерживает до 50% металлосодержащей пыли, увлажняет воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU