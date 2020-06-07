Тюменцам, уезжающим на отдых, понадобится справка об отсутствии коронавируса

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:30:53+03:00

Документ должен быть выдан не позже двух дней до заезда в отель

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Тюменцы уже начинают интересоваться возможностью поездки на курорты России летом. Горожане планируют отдохнуть на черноморском побережье, а также на Алтае и у Байкала.

– С 1 июня в Сочи открылись санатории и оздоровительные комплексы, имеющие лицензию на санаторно-курортное лечение, основное открытие отелей должно состояться после 6 июня. Однако пока самолеты в Сочи не летают, первый прямой рейс из нашего города назначен на середину июня, но его могут перенести, как делали уже два раза, – пояснила руководитель турагентства Евгения Мурзина изданию «АиФ – Западная Сибирь».

Известно, что туристам необходимо взять в Тюмени справку об отрицательном результате на коронавирус на каждого члена семьи. При этом она должна быть получена не позднее, чем за двое суток до заезда в отель.

– Плюс с вас потребуют и справку об эпидокружении для каждого отдыхающего, ее можно взять в поликлинике по месту жительства. Учтите, что контроль документов и справок осуществляется в аэропортах, на ж/д вокзалах и при заезде в санаторий или отель, – сообщают специалисты.

Турагент рекомендует взять с собой достаточное количество одноразовых перчаток и масок, так как масочный режим в общественных местах курортных городов сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU