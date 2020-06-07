В Заводоуковске стартовал конкурс «Цветущий округ – 2020»

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:43:53+03:00

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Общественная организация «Союз органов ТОС» Заводоуковского округа приглашает жителей частного сектора и многоквартирных домов муниципалитета принять участие в конкурсе «Цветущий округ – 2020».

– Конкурс не предполагает красивое убранство во дворах частных домов – так, как это выполнено для своей семьи. В положение включены критерии по красиво оформленным клумбам, газонам, зеленым насаждениям вдоль своих улиц или во дворах многоквартирных домов, по оригинальности оформления, опрятному виду фасадов домов, наличию номерных знаков, – рассказали организаторы конкурса.

Напомним, в прошлом году дипломами и премиями по 10, 8 и 5 тысяч рублей награждены жители 11 улиц и трех многоквартирных домов. Жители, получившие премии, потратили деньги на покупку цветочной рассады для высадки в клумбы на своих улицах в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU