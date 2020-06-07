В Физико-математической школе Тюменской области готовятся к вступительным испытаниям

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:48:11+03:00

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Уже более 500 человек подали заявки для поступления в Физико-математическую школу Тюменской области. В учреждении отмечают, что желающих стало больше, чем годом ранее. Одно из объяснений: школа вошла в число лучших в России по конкурентоспособности выпускниковв ряде дисциплин.

– По причине режима повышенной готовности в Тюменской области, вступительные испытания в ФМШ начнутся не ранее 20 июня, в этот день будущие пятиклассники смогут продемонстрировать свое логическое мышление. Второй тур для поступающих в пятый и шестой классы назначен на 27 июня, – сообщили сотрудники школы изданию «Тюменская область сегодня».

Кроме того, доборы в 5-й, 7-й и 10-й классы пройдут в один тур и состоятся 20 июня.

Добавим, что до конца июня будут сформированы списки зачисленных в ФМШ, а родителей пригласят на первое собрание.

ИСТОЧНИК KP.RU