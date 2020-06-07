Тюменская область в лидерах УрФО по строительству
Тюменская область – регион лучший в 5 из 10 показателей социально-экономического развития. Тюменьстат представил рейтинг УрФО по основным показателям экономического развития за первый квартал 2020 года, с результатами которого ознакомилось издание «Вслух.ру».
– Тюменская область продолжает сохранять лидерство по объемам строительства. Всего введено в расчете на тысячу человек 119,8 кв. м общей площади жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками – 65 кв. м, – пояснили в Тюменьстате.
Кроме того, традиционно регион на первом месте по объемам производства молока (84 кг) и яиц – 256 штук на душу населения.
Также мы в лидерах по розничной торговле: оборот розничной торговли на душу населения составил 67,5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU