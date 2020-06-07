2020-06-07T09:47:02+03:00
Общество

Тюменская область в лидерах УрФО по строительству

Регион занял еще несколько первых позиций
Руслан Савинов
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Тюменская область в лидерах УрФО по строительствуТюменская область в лидерах УрФО по строительствуФото: pixabay.com
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Тюменская область – регион лучший в 5 из 10 показателей социально-экономического развития. Тюменьстат представил рейтинг УрФО по основным показателям экономического развития за первый квартал 2020 года, с результатами которого ознакомилось издание «Вслух.ру».

– Тюменская область продолжает сохранять лидерство по объемам строительства. Всего введено в расчете на тысячу человек 119,8 кв. м общей площади жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками – 65 кв. м, – пояснили в Тюменьстате.

Кроме того, традиционно регион на первом месте по объемам производства молока (84 кг) и яиц – 256 штук на душу населения.

Также мы в лидерах по розничной торговле: оборот розничной торговли на душу населения составил 67,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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