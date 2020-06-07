Комедийный сериал «Бизнесмены» презентуют в Тюмени
Закрытый показ комедийного сериал «Бизнесмены» состоится 18 июня. Показ пройдет с соблюдением всех эпидемиологических требований. Посмотреть пилотную серию сможет каждый желающий, сбор гостей в 19.00.
– На закрытом показе зрители смогут познакомиться с героями сериала не только через экран, но и в жизни. Мы готовы ответить на все вопросы, а также проведем экскурсию по съемочной площадке, – рассказал продюсер и актер сериала Александр Юдин изданию «Тюменская область сегодня».
Он уточнил, что серии первого сезона будут выпускаться раз в неделю. На цифровых площадках сериал появится 1 июля.
Напомним, что комедийный сериал «Бизнесмены» – ситком, который повествует о трех друзьях, содержащих бизнес.
Закрытый показ состоится по адресу: ул. Харьковская, 85а. С собой нужно взять защитную маску, антисептик или перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU