Комедийный сериал «Бизнесмены» презентуют в Тюмени

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:48:35+03:00

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Закрытый показ комедийного сериал «Бизнесмены» состоится 18 июня. Показ пройдет с соблюдением всех эпидемиологических требований. Посмотреть пилотную серию сможет каждый желающий, сбор гостей в 19.00.

– На закрытом показе зрители смогут познакомиться с героями сериала не только через экран, но и в жизни. Мы готовы ответить на все вопросы, а также проведем экскурсию по съемочной площадке, – рассказал продюсер и актер сериала Александр Юдин изданию «Тюменская область сегодня».

Он уточнил, что серии первого сезона будут выпускаться раз в неделю. На цифровых площадках сериал появится 1 июля.

Напомним, что комедийный сериал «Бизнесмены» – ситком, который повествует о трех друзьях, содержащих бизнес.

Закрытый показ состоится по адресу: ул. Харьковская, 85а. С собой нужно взять защитную маску, антисептик или перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU