2020-06-07T09:50:23+03:00
Общество

Два детсада в тюменском районе Плеханово строятся по графику

Воспитанников будут ожидать самые современные здания
Руслан Савинов
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Два детсада в тюменском районе Плеханово строятся по графикуДва детсада в тюменском районе Плеханово строятся по графикуФото: pixabay.com
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В микрорайоне Тюмени Плеханово подрядчик – завод ЖБИ-3 – возводит сразу два детсада.

– На строительном участке первого детсада идут работы по устройству ростверков. Контракт на строительство был заключен в конце апреля, а завершится строительство в третьем квартале 2021 года. На втором объекте уже возведен первый этаж, перекрытия и началось строительство второго этажа здания, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Известно, что оба здания типовые, аналогичны строящимся в микрорайонах Ямальский-1 и Войновка.

В здании площадью более 5 тысяч кв. м разместятся 14 групп, также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и изостудия.

Добавим, что в 2020 году ожидается начало строительства еще 18 детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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