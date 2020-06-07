2020-06-07T09:54:18+03:00
Общество

Директор тюменского центра «Аванпост» Николай Савченко осудил скандальное высказывание Навального

Общественник призывает блогера ответить по закону за оскорбление ветерана
Руслан Савинов
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Директор тюменского центра «Аванпост» Николай Савченко осудил скандальное высказывание Навального. Фото со страницы Николая Савченко в соцсети "ВКонтакте".Директор тюменского центра «Аванпост» Николай Савченко осудил скандальное высказывание Навального. Фото со страницы Николая Савченко в соцсети "ВКонтакте".
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Высказывание Навального, которое оскорбило участника Великой Отечественной войны, осудил директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», блогер-оппозиционер в «Твиттере» позволил себе назвать предателями участников ролика, посвященного поправкам в Конституцию. Среди известных в России людей свое мнение высказал и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады в 17 лет.

– Даже комментируя социальную рекламу по внесению поправок в Конституцию, недоблогер и хайповщик #навальный умудрился оскорбить ветерана и снова показал себя эталоном мерзости и тем самым Иваном, не помнящим родства, – таким прозвищем наделяли бродяг и асоциальные элементы на Руси и издревле называли человека беспринципного, неблагодарного, кто забыл свои корни, не чтит родные традиции, историю, предков, утратил веру и личные убеждения, – пояснил Николай Савченко.

Напомним, что члены различных ветеранских и патриотических организаций создали петицию, они требуют привлечь к ответственности Алексея Навального за публичное оскорбление ветерана ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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