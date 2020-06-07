Погода на 7 июня в Тюмени: летняя жара
Сегодня, 7 июня, весь день в Тюмени солнечная безоблачная погода. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов, днем – плюс 24 – 26. Вечером столбики термометров покажут 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.
7 июня на Руси называли «Иван – Медвяные росы». Считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» – сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса – моровая на скотину пошла», – приговаривали люди.
ИСТОЧНИК KP.RU