2020-06-07T10:00:11+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, что делать при солнечных ожогах

И в какое время лучше не выходить на улицу
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцам рассказали, что делать при солнечных ожогахТюменцам рассказали, что делать при солнечных ожогахФото: pixabay.com
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В Тюмень возвращается жаркая погода, уже с понедельника синоптики обещают +28 градусов и выше. В первые дни лета солнце очень активно, и долгое пребывание на улице может обернуться солнечным ожогами. Тем более что за время самоизоляции и нахождения дома кожа горожан отвыкла от прямых солнечных лучей.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения, ежегодно жители региона обращаются в больницу с солнечными ожогами. Зачастую это повреждения первой степени, которые проявляются в виде покраснений, но бывают и пациенты с ожогами второй степени, когда на коже появляются пузырьки. Лечение для каждого назначается индивидуально и в зависимости от симптомов. Обычно это охлаждение пораженных участков кожи, нанесение специальных средств, если ожог сильный – то мазью с анальгетиком.

Врачи рекомендуют избегать ситуаций, которые вызывают солнечные ожоги. Например, загорать нужно в часы, когда солнце не в зените: с утра до 12 часов и после 16-17 часов. Причем время пребывания на солнце следует увеличивать постепенно день ото дня. В солнечные дни не стоит забывать также о головных уборах, особенно для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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