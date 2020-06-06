В Тюменской области снизился поток доноров крови

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:45:40+03:00

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Эпидемиологическая обстановка повлияла на работу областной станции переливания крови: поток доноров сократился. Если в 2019 году за 5 месяцев было заготовлено 13500 литров цельной крови, то в текущем 2020 году – 12624.

С 8 июня по всей стране стартует акция #МыВместе. Она продлится в течение недели в преддверии Всемирного дня донора. Практически все запланированные трансляции, лекции, мастер-классы пройдут в формате онлайн. Однако донором стать дистанционно невозможно, помочь спасти чью-то жизнь можно только личным участием.

Главврач областной станции переливания крови Александр Гаврилей отметил, что сейчас запас крови и ее компонентов в области достаточный, а если донорам приходят оповещения, значит, служба крови работает на опережение. Продолжается и забор плазмы у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. На сегодня по две дозы (т. е. всего 600 миллилитров от каждого) сдали уже 17 человек. Все они переданы в моноинфекционные госпитали.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, сегодня делается упор на развитие ответственного донорства: когда человек, который регулярно сдает кровь и ее компоненты, сознательно ведет здоровый образ жизни. Поэтому волонтеры-медики в этом году проводят вместе с Минздравом ежегодную всероссийскую акцию «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».

ИСТОЧНИК KP.RU