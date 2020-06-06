2020-06-06T19:45:40+03:00
Общество

В Тюменской области снизился поток доноров крови

С 8 июня по всей стране стартует акция #МыВместе
Анна Полякова
Поделиться:
В Тюменской области снизился поток доноров крови Фото: pixabay.comВ Тюменской области снизился поток доноров крови Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Эпидемиологическая обстановка повлияла на работу областной станции переливания крови: поток доноров сократился. Если в 2019 году за 5 месяцев было заготовлено 13500 литров цельной крови, то в текущем 2020 году – 12624.

С 8 июня по всей стране стартует акция #МыВместе. Она продлится в течение недели в преддверии Всемирного дня донора. Практически все запланированные трансляции, лекции, мастер-классы пройдут в формате онлайн. Однако донором стать дистанционно невозможно, помочь спасти чью-то жизнь можно только личным участием.

Главврач областной станции переливания крови Александр Гаврилей отметил, что сейчас запас крови и ее компонентов в области достаточный, а если донорам приходят оповещения, значит, служба крови работает на опережение. Продолжается и забор плазмы у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. На сегодня по две дозы (т. е. всего 600 миллилитров от каждого) сдали уже 17 человек. Все они переданы в моноинфекционные госпитали.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, сегодня делается упор на развитие ответственного донорства: когда человек, который регулярно сдает кровь и ее компоненты, сознательно ведет здоровый образ жизни. Поэтому волонтеры-медики в этом году проводят вместе с Минздравом ежегодную всероссийскую акцию «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области снизился поток доноров крови
Молодые тюменцы решали проблемы десяти компаний региона
В Тюменской области 63 пары решили сыграть свадьбы в мае
Общественники призывают Навального ответить по закону за оскорбления ветерана
В Тюмени пройдет видеоконкурс для домашних питомцев
Тюменские студенты выиграли коворкинги для своих ссузов
Тюменский Союз морских пехотинцев требует, чтобы Навального привлекли к ответственности
Во дворах Ишима пройдут концерты ко Дню России
В Тюмени ко Дню в России устроят флешмобы и челленджи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2020 года увеличилось на 39 человек
В Тюменской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом
Полярные шапки Марса смогут увидеть посетители «Старой башни» под Тюменью
Как купить велосипед на вторичке: главный совет бдительным тюменцам
Тюменцам рекомендуют четыре способа защиты собаки от клещей
Для многодетных семей в Уватском районе подготовлены 15 наделов
Тюменские автоинспекторы призывают к осторожности на ремонтируемых дорогах
Общественник осудил высказывания Навального в адрес участника Великой Отечественной войны
Впервые в Тюмени создадут спектакль в Telegram
Погода в Тюмени 6 июня: солнечно и без осадков