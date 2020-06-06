2020-06-06T17:14:03+03:00
Общество

Молодые тюменцы решали проблемы десяти компаний региона

В Тюмени подвели итоги конкурса стажировок
Анна Полякова
Поделиться:
Молодые тюменцы решали проблемы десяти компаний региона Фото: pixabay.comМолодые тюменцы решали проблемы десяти компаний региона Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Молодым тюменцам предложили решить реальные проблемы десяти компаний региона. Это была одна из задач, предложенная участникам конкурса стажировок. Они с середины апреля по конец мая слушали лекции по развитию надпрофессиональных компетенций, учились проектированию на платформе твойуниверситет72.рф и искали пути решения проблем. Из 156 участников до финала дошли лишь десять самых целеустремленных .

Конкурс стажировок стал одним из этапов проекта по выявлению перспективной молодежи в Тюмени. Он реализуется с использованием президентского гранта, а куратором конкурса выступил мультицентр «Моя территория».

Как рассказал представитель одной из картографических компаний, для финалистов планируется организовать индивидуальные собеседования, где проверят их на наличие необходимых компетенций. При достаточном их уровне потенциальному работнику предложат встречу с руководителем и проведут тестовый день. Если заинтересованность будет взаимной, участнику конкурса сделают выгодное предложение, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодые тюменцы решали проблемы десяти компаний региона
В Тюменской области 63 пары решили сыграть свадьбы в мае
Общественники призывают Навального ответить по закону за оскорбления ветерана
В Тюмени пройдет видеоконкурс для домашних питомцев
Тюменские студенты выиграли коворкинги для своих ссузов
Тюменский Союз морских пехотинцев требует, чтобы Навального привлекли к ответственности
Во дворах Ишима пройдут концерты ко Дню России
В Тюмени ко Дню в России устроят флешмобы и челленджи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2020 года увеличилось на 39 человек
В Тюменской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом
Полярные шапки Марса смогут увидеть посетители «Старой башни» под Тюменью
Как купить велосипед на вторичке: главный совет бдительным тюменцам
Тюменцам рекомендуют четыре способа защиты собаки от клещей
Для многодетных семей в Уватском районе подготовлены 15 наделов
Тюменские автоинспекторы призывают к осторожности на ремонтируемых дорогах
Общественник осудил высказывания Навального в адрес участника Великой Отечественной войны
Впервые в Тюмени создадут спектакль в Telegram
Погода в Тюмени 6 июня: солнечно и без осадков