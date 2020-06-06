Молодые тюменцы решали проблемы десяти компаний региона

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:14:03+03:00

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Молодым тюменцам предложили решить реальные проблемы десяти компаний региона. Это была одна из задач, предложенная участникам конкурса стажировок. Они с середины апреля по конец мая слушали лекции по развитию надпрофессиональных компетенций, учились проектированию на платформе твойуниверситет72.рф и искали пути решения проблем. Из 156 участников до финала дошли лишь десять самых целеустремленных .

Конкурс стажировок стал одним из этапов проекта по выявлению перспективной молодежи в Тюмени. Он реализуется с использованием президентского гранта, а куратором конкурса выступил мультицентр «Моя территория».

Как рассказал представитель одной из картографических компаний, для финалистов планируется организовать индивидуальные собеседования, где проверят их на наличие необходимых компетенций. При достаточном их уровне потенциальному работнику предложат встречу с руководителем и проведут тестовый день. Если заинтересованность будет взаимной, участнику конкурса сделают выгодное предложение, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU