2020-06-06T16:25:02+03:00
Общество

В Тюменской области 63 пары решили сыграть свадьбы в мае

Заключение брака разрешается без гостей
Анна Полякова
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В Тюменской области 63 пары решили сыграть свадьбу в мае Фото: pixabay.comВ Тюменской области 63 пары решили сыграть свадьбу в мае Фото: pixabay.com
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В Тюменской области в период ограничительных мер 255 пар решили связать себя узами брака, в том числе 112 — в Тюмени. В течение мая в регионе 63 свидетельства о создании семьи, в том числе 19 — в Тюмени, 15 — в Тюменском районе, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В минувшем месяце шесть новых семей появилось в Тобольском районе, пять — в Ишимском, по три — в Заводоуковском и Казанском районах, по две — в Армизонском, Нижнетавдинском и Уватском районах. По одному бракосочетанию проведено в Голышмановском, Викуловском, Омутинском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах. За месяц до этого в Тюменской области было заключено 192 союза, в том числе 93 — в Тюмени.

Напомним, с 1 апреля в Тюменской области приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения брака в органах ЗАГС. Заключение брака разрешается в исключительных случаях, предусмотренных российским законодательством (беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и т. п.). Однако регистрация проводится лишь в присутствии молодоженов без приглашенных.

Отметим также, что в мае в Тюменской области родилось 1466 детей, в том числе 1002 - в Тюмени, сообщает Вслух.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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