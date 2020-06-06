Общественники призывают Навального ответить по закону за оскорбления ветерана

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:49:23+03:00

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Выходку Навального, оскорбившего участника Великой Отечественной войны, осудил председатель общественной организации «Пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», блогер-оппозиционер в «Твиттере» позволил себе назвать предателями участников ролика, посвященного поправкам в Конституцию. Среди известных в России людей свое мнение высказал и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады в 17 лет.

- Ветеран высказал свое мнение. На это имеет право каждый человек. Оскорблять его за это - недопустимо. Думаю, Навальный должен за это ответить по закону, - сказал Нуртдин Ибрагимов.

Напомним, что члены ветеранских и патриотических организаций создали петицию, требуя привлечь к ответственности Алексея Навального за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU