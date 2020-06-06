2020-06-06T15:22:08+03:00
Общество

В Тюмени пройдет видеоконкурс для домашних питомцев

Самые смешные роликиопределят онлайн-голосованием
Анна Полякова
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В Тюмени пройдет видеоконкурс для домашних питомцев Фото: pixabay.comВ Тюмени пройдет видеоконкурс для домашних питомцев Фото: pixabay.com
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Тюменцы – владельцы домашних животных - смогут поучаствовать в онлайн-конкурсе «Звери из-за двери». Для этого нужно поделиться комичным видеороликом со своим питомцем в главной роли. Конкурс проводится в номинациях: среди кошек, среди собак и среди других зверей.

Самые смешные ролики определят онлайн-голосованием. Результаты огласят 21 июня. Победители получат памятные призы.

Организатором видеоконкурса для животных выступила Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области. Конкурс проводится в рамках проекта «СоТворчество поколений» при поддержке департамента культуры Тюменской области. Уточняется, что хронометраж ролика не должен превышать трех минут. В письме желательно пояснить, при каких обстоятельствах вы сняли ролик.

Прием заявок завершится 15 июня, затем наступит период зрительского голосования в группе организаторов конкурса во «ВКонтакте» (vk.com/sotvorchestvopokoleniy), сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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