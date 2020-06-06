Тюменский Союз морских пехотинцев требует, чтобы Навального привлекли к ответственности

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:28:22+03:00

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Председатель совета тюменской областной общественной организации «Союз морских пехотинцев» Александр Урюпин выступил в защиту ветерана, которого оскорбил Алексей Навальный.

Напомним, блогер-оппозиционер в «Твиттере» назвал холуями и предателями участников ролика, посвященного поправкам в Конституцию. В нем снялись как известные в стране личности, так и обычные граждане.

В их числе – ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады в 17 лет. В годы войны участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. После окончания Второй мировой войны окончил офицерскую школу и продолжил службу. В отставку ушел в звании полковника.

Фото: личная страничка Александра Урюпина vk.com

По мнению общественника, нужно уважать пожилых людей, помогать им, сохранять историческую память.

– А в чем он предатель? В том, что Конституции России необходимы поправки? Товарищу Навальному и остальным нужно равняться на таких людей, а не осуждать их, – заявил Александр Урюпин, комментируя этот вопиющий случай.

Напомним, что члены ветеранских и патриотических организаций создали петицию с требованием привлечь к ответственности блогера за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.

Представители организаций считают слова Алексея Навального возмутительными и недопустимыми и требуют, чтобы Навального привлекли к ответственности по данному инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU