Тюменские студенты выиграли коворкинги для своих ссузов

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице подвели итоги проекта «Точка». Победителей определили по итогам онлайн-голосования и оценке жюри. Его участниками стали более 2000 человек, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Победители получат коворкинги от Студсовета региона, появятся они в пяти ссузах региона: в колледже цифровых и педагогических технологий, Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова, многопрофильном колледже ТИУ, Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (корпус на ул. Малиновского, 7), и Тобольском многопрофильном техникуме.

Конкурс для студентов ссузов «Точка» проходил в течение мая. Команды боролись за создание коворкинг-зоны в своем учебном корпусе. Участники должны были заручиться поддержкой администрации учебного заведения и подготовить ролик о будущем коворкинге.

Оборудование коворкинг-зон запланировано на лето, а уже в сентябре студенты колледжей и техникумов смогут воспользоваться ими для внеучебной деятельности. Дизайн-проекты будут разрабатываться с учетом особенностей каждого учебного заведения. Победители смогут принять участие в создании коворкингов в своих учебных корпусах, а также привнести в дизайн-проект свои идеи.

Отметим, что проект «Точка» получил поддержку губернатора региона Александра Моора в конце 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU