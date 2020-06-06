Во дворах Ишима пройдут концерты ко Дню России

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:33:02+03:00

Горожане посмотрят концерты из окон своих квартир и споют гимн страны

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Ишим готовится ко Дню России. Несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию и режим ограничительных мер, 12 июня праздник состоится. Об этом сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

Город традиционно заблаговременно украшают, на всех учреждениях вывесят российские флаги. Праздничные концерты, подготовленные учреждениями культуры, пройдут во дворах, поэтому жители смогут посмотреть их из окон или с балконов своих квартир и даже принять участие, исполнив вместе с артистами гимн России и любимые песни.

Также ишимцы присоединятся к акции «Добро в России»: станут тайными доброжелателями и поздравят соседей с Днем России, положив в почтовый ящик анонимное поздравление в виде открытки, сделанной своими руками, фотооткрытку или символический подарок.

В День России для школьников и их родителей пройдет уникальное событие – неделя «Познавай Россию!», в рамках которой состоятся различные акции: «Россия в объективе», «Рисую Россию», «Моя Россия», флешмоб #МыРоссия и другие.

Кроме того, каждый житель Ишима сможет пройти гражданский экзамен, приуроченный ко Дню России, ответив на 50 вопросов об основных победах, достижениях, героях современной истории нашей страны, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU