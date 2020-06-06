2020-06-06T14:33:02+03:00
Общество

Во дворах Ишима пройдут концерты ко Дню России

Горожане посмотрят концерты из окон своих квартир и споют гимн страны
Анна Полякова
Поделиться:
Во дворах Ишима пройдут концерты ко Дню России Фото: admtyumen.ruВо дворах Ишима пройдут концерты ко Дню России Фото: admtyumen.ru
Изменить размер текста:

Ишим готовится ко Дню России. Несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию и режим ограничительных мер, 12 июня праздник состоится. Об этом сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

Город традиционно заблаговременно украшают, на всех учреждениях вывесят российские флаги. Праздничные концерты, подготовленные учреждениями культуры, пройдут во дворах, поэтому жители смогут посмотреть их из окон или с балконов своих квартир и даже принять участие, исполнив вместе с артистами гимн России и любимые песни.

Также ишимцы присоединятся к акции «Добро в России»: станут тайными доброжелателями и поздравят соседей с Днем России, положив в почтовый ящик анонимное поздравление в виде открытки, сделанной своими руками, фотооткрытку или символический подарок.

В День России для школьников и их родителей пройдет уникальное событие – неделя «Познавай Россию!», в рамках которой состоятся различные акции: «Россия в объективе», «Рисую Россию», «Моя Россия», флешмоб #МыРоссия и другие.

Кроме того, каждый житель Ишима сможет пройти гражданский экзамен, приуроченный ко Дню России, ответив на 50 вопросов об основных победах, достижениях, героях современной истории нашей страны, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские студенты выиграли коворкинги для своих ссузов
Тюменский Союз морских пехотинцев требует, чтобы Навального привлекли к ответственности
Во дворах Ишима пройдут концерты ко Дню России
В Тюмени ко Дню в России устроят флешмобы и челленджи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2020 года увеличилось на 39 человек
В Тюменской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом
Полярные шапки Марса смогут увидеть посетители «Старой башни» под Тюменью
Как купить велосипед на вторичке: главный совет бдительным тюменцам
Тюменцам рекомендуют четыре способа защиты собаки от клещей
Для многодетных семей в Уватском районе подготовлены 15 наделов
Тюменские автоинспекторы призывают к осторожности на ремонтируемых дорогах
Общественник осудил высказывания Навального в адрес участника Великой Отечественной войны
Впервые в Тюмени создадут спектакль в Telegram
Погода в Тюмени 6 июня: солнечно и без осадков