2020-06-06T12:27:35+03:00
Общество

В Тюмени ко Дню в России устроят флешмобы и челленджи

Горожанам предлагают всем вместе рисовать и петь
Анна Полякова
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В Тюмени ко Дню в России устроят музыкальный флешмоб Фото: из открытых источниковВ Тюмени ко Дню в России устроят музыкальный флешмоб Фото: из открытых источников
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В Тюмени ДК «Современник» проведет несколько акций, посвященных предстоящему Дню России. Так, в музыкальном флешмобе смогут принять участие все желающие. Для этого нужно спеть гимн, записать его на видео и прислать запись организаторам с 10 по 12 июня на электронную почту sma-t@mail.ru c пометкой «Гимн России».

После этого получившийся народный клип нужно репостнуть. Слова и минусовку можно взять в официальном паблике Дома культуры в социальной сети «ВКонтакте». Все участники получат памятные дипломы.

Кроме того, до 12 июня «Современник» также проводит челлендж #РусскиеРифмы. Участники будут читать стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, нужно записать на видео и опубликовать в соцсетях «В Контакте» и «Инстаграме» с вышеуказанным хештегом, передав эстафету трем друзьям.

Тюменцы могут присоединиться и к всероссийской акции под названием «Окна России». Предлагается украсить их рисунками, картинками, надписями, посвященными России. Еще прекрасная идея – нарисовать на окне контуры сердца и сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через этот символ любви, выложить в соцсетях с хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Можно также дополнить фото рассказом о своем городе, дворе, малой родине, передает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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