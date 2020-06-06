2020-06-06T11:16:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2020 года увеличилось на 39 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2020 года увеличилось на 39 человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2020 года увеличилось на 39 человек Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 6 июня 2020 года. За весь период пандемии в Тюменской области зарегистрировано 1873 случаев заболевания, 39 из них – за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

41 человек выздоровел (за весь период вылечились 1051). 6 пациентов из общего числа болеющих находятся на поддержке ИВЛ. 139 человек в обсерваторе (из них 11 детей); 1 952 остаются под медицинским наблюдением. Из всех пациентов с подтвержденным диагнозом - 9 детей.

Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 66 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. Он находился на искусственной вентиляции легких с 23 мая. Это уже одиннадцатая жертва COVID-19 в регионе. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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