6 Июнь 2020 2020-06-06T11:12:30+03:00

В Тюменской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом Фото: pixabay.com

Умер мужчина 66 лет, у которого имелись хронические заболевания

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В Тюменской области сегодня, 6 июня, скончался еще один пациент с коронавирусом. Это уже одиннадцатая жертва COVID-19 в регионе.

Как сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, скончался мужчина 66 лет. Он находился на искусственной вентиляции легких с 23 мая. Несмотря на все усилия врачей, победить болезнь не удалось. У него диагностировали тяжелую вирусную пневмонию на фоне хронического заболевания.

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 11 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области 5 июня скончалась женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Также стало известно, за весь период пандемии в Тюменской области зарегистрировано 1873 случаев заболевания, 39 из них – за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU