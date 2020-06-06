Полярные шапки Марса смогут увидеть посетители «Старой башни» под Тюменью

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:04:13+03:00

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Астрономическая обсерватория «Старая башня», которая расположена в селе Червишево Тюменского района, готовится к открытию. Она начнет принимать гостей, как только будет разрешена музейно-просветительская деятельность в условиях повышенной готовности из-за коронавируса. Соблюдение требований безопасности будут учитываться. Об этом рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.

По его словам, желающих попасть в обсерваторию всегда было больше, чем возможностей принять посетителей. К открытию сезона готовится несколько новинок. Например, готовится выставка фото- и видеоаппаратуры, в основном сделанной в Советском Союзе, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

2020 год обещает быть насыщенным и на астрономические события. Экскурсовод Виталий Угренинов напомнил, что летом любителей астрономии ждет много интересного. Например, противостояние с Юпитером и Сатурном, когда планеты одновременно будут очень яркими и покажут себя во всей красе. А в октябре ожидается «гвоздь программы» - противостояние с Марсом. Все предыдущие подобные явления Марс для нашей широты был низко над горизонтом. Детали его поверхности терялись из-за турбулентных потоков над землей. В этом году есть реальный шанс рассмотреть полярные шапки Марса.

ИСТОЧНИК KP.RU