Как купить велосипед на вторичке: главный совет бдительным тюменцам

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:16:03+03:00

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С открытием велосезона многие решаются на покупку двухколесного транспортного средства. При этом рачительные тюменцы рассчитывают и сэкономить, выбирая «железного коня» на вторичном рынке.

Как выбрать велосипед, чтобы не нарушить самому закон, рассказал владелец велопроката в Тюмени Александр Федорцив.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно понять, не угнанный ли велосипед собираются продать. Для этого можно проверить серийный номер велосипеда под рамой в области педалей. Очень важно, чтобы он был чистым и хорошо читаемым.

- В идеале у владельца должны быть документы на велосипед. Для подстраховки можно оформить договор купли-продажи. Тогда вам будет гораздо спокойнее, — советует владелец велопроката.

Стоит обратить внимание на марку велосипеда и его стоимость. На недорогом велосипеде будут дешевые комплектующие, которые могут подвести во время поездки.

Велосипеды известных брендов, например, GT, Trek, Merida, Format, - это залог качества и хорошей комплектации, передает Moi-portal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU