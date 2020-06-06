Тюменцам рекомендуют четыре способа защиты собаки от клещей

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:08:04+03:00

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В сезон активности клещей специалисты напоминают, что от кровососов необходимо защищать не только себя, но и своих питомцев. Опасных насекомых в дом может принести собака, которую заботливый хозяин вывез с собой в лес или разрешил прогуляться возле дома. Клещ может не только нанести вред животному, но и с него переползти на мебель или ковер, а потом и на людей.

Ветеринарный врач Евгений Федоров отмечает, что одно из самых популярных средств защиты у собачников - капли на холку. Они убивают кровососущих насекомых и их личинки, это касается не только клещей, но и комаров, блох. Средство относительно безопасно, но для эго эффективности нужно соблюсти условие - при нанесении капель шерсть собаки должна быть сухой, а после нельзя допускать попадания влаги, особенно в первые два дня, иначе защита просто смоется.

Есть также специальные ошейники из поливиниловой ленты, пропитанной химическими веществами, они убивают клещей, блох, их личинок и комаров. Это длительная защита и при ее использовании меньше вероятности аллергических реакций, чем при каплях. Надевают на сухую шерсть, в дождливую погоду и при купании его можно снять, затем снова надеть.

Спреи удобны для выездов в лес, они действуют сразу, но активны всего несколько часов. Обрабатывают ими собаку с расстояния около 20-30 см на открытом воздухе. Важно то, что питомцу нельзя давать вылизывать себя до полного впитывания жидкости, в течение 3 дней до и после процедуры нельзя его купать.

Есть еще «вкусный» метод борьбы с присасыванием клещей. Таблетки выпускаются в виде лакомства, которое пес с удовольствием съедает. Лекарство активизируется через 30-60 мин. и имеет длительное действие, при этом любимца можно купать сколько угодно. Клещ после укуса собаки просто отмирает, а вот от комаров и блох таблетки не спасут.

Однако выбирать средство защиты и рассчитать дозировку нужно с учетом породы собаки, ее веса и наличия противопоказаний. В этом поможет ветеринар, сообщает АиФ - Западная Сибирь.

ИСТОЧНИК KP.RU