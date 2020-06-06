Для многодетных семей в Уватском районе подготовлены 15 наделов

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:14:05+03:00

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15 земельных участков подготовлены в Уватском районе для многодетных семей, в том числе шесть – в Туртасе. Каждый надел по площади до 1,5 тыс. кв. метров.

Администрация Уватского района напомнила многодетным семьям муниципалитета, что для получения участка необходимо обратиться с заявлением в МФЦ или лично к специалисту районной администрации. Заявления рассматриваются в течение 30 календарных дней.

- Обычно с момента обращения многодетной семьи до получения ими оформленных документов проходит не более трех месяцев. Участки предоставляются бесплатно, – отметила специалист управления имущественных отношений и земельных ресурсов Мария Коротких, которая работает с многодетными семьями по оформлению документов.

Она посоветовала семьям перед подачей заявления встать на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Соответствующий документ также выдают в администрации района.

Участки для ИЖС выдаются в соответствии с законом Тюменской области о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей.

За два последних года участки получили две многодетные семьи Уватского района, сообщает "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU