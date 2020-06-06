Общественник осудил высказывания Навального в адрес участника Великой Отечественной войны

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:34:59+03:00

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Председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников» Григорий Григорьев прокомментировал высказывания оппозиционера Алексея Навального по поводу ролика с преамбулой к поправкам в Конституцию РФ.

Напомним, Навальный в твиттере назвал участников ролика холуями и предателями. В ролике снялись известные артисты, спортсмены, медийные личности, обычные граждане. В их числе выступил и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Григорий Григорьев осудил выпад Навального.

– Обзывать этих людей, когда кто-то из них внес весомый вклад в развитие страны, в том числе известный врач, олимпийские чемпионы, знаменитый актеры, а также ветеран войны, не самый красивый поступок, мягко говоря. Что сам Навальный сделал для страны по сравнению с многими из этих людей? Оскорблять их, называть холуями и предателями, в том числе Игната Артеменко, на мой взгляд, это скотский поступок. Это неуважение к их заслугам как минимум. У них есть свое мнение, они его выразили, имеют на это право. Оскорблять их за это недопустимо, – высказался руководитель регионального отделения «Союза десантников».

ИСТОЧНИК KP.RU