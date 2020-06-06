Тюменские автоинспекторы призывают к осторожности на ремонтируемых дорогах

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:06:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В местах производства дорожных работ в Тюменской области в этом году произошло 16 ДТП, в которых ранен 21 человек, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Основной причиной этих аварий стало несоблюдение введенных скоростных ограничений и недооценка опасности участниками дорожного движения.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее, приближаясь к местам дорожных работ, особенно в ночное время.

В региональном ведомстве пояснили, что в летний период в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области дорожные работы ведутся более чем на 130-ти участках автодорог. В этих местах, в том числе на федеральных автодорогах, важно обеспечить безопасное движение.

Тем не менее, сотрудники ГИБДД в Тюменской области, обследовав 296 участков производства дорожных, в десяти процентах случаев выявили нарушения в сфере безопасности движения.

Автоинспекторы выдали 22 предписания на устранение недостатков, составлены 15 протоколов на должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU