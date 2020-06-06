Впервые в Тюмени создадут спектакль в Telegram

6 Июнь 2020 2020-06-06T06:01:08+03:00

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Театральный центр «Космос» работает над созданием спектакля-аудиопроменада «Гражданин С». Чтобы стать его зрителем, тюменцам понадобится только телефон и удобная обувь. Участникам предстоит надеть наушники и подключиться к специальному боту в мессенджере Telegram или социальной сети «ВКонтакте».

После чего они погрузятся в путешествие по улицам Тюмени в компании невидимого собеседника, который просит называть его просто Человек. Во время прогулки он расскажет о своем детстве, взрослении, первой любви, поделится фотографиями, видео и музыкальными треками.

Повествование переплетается с событиями 1990-х и 2000-х годов в истории города и страны. В этом рассказе каждый найдет отражение себя и поймет, что голос в наушниках – не просто экскурсовод.

— Это проект для тех, кто родился и жил в 90-е, тех, кто интересуется прошлым Тюмени. Это не общепринятая, известная всем история. Здесь все раскрывается через личные ощущения, эмоции, чувства, запахи, вкусы, – поделился руководитель Театрального центра «Космос» Илья Титов.

Режиссером спектакля стал основатель театральной компании #Сцена_Нева Никита Герасимов, пьесу для спектакля написал тюменский драматург Валерий Шергин. Премьера спектакля состоится в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU