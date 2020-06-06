2020-06-06T05:45:47+03:00
Общество

Погода в Тюмени 6 июня: солнечно и без осадков

Температура воздуха поднимется до +22 градусов
Анна Полякова
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Погода в Тюмени 6 июня: солнечно и без осадковПогода в Тюмени 6 июня: солнечно и без осадковФото: Анна Полякова
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В субботу, 6 июня, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, день будет солнечным и без осадков. Температура воздуха поднимется до +23 градусов. Ветер юго-западный, 1 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске +22 градус, солнечно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 1 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +23 градусов. Ясный день, без осадков. Ветер западный, 2 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 22 градусов, в основном солнечно, без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

По народным приметам, большая роса и ясная погода в этот день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

6 июня уделяли особое внимание шиповнику, как его тогда называли, свобориному дереву. Именно в это время он как раз зацветал.

Шиповник считался не только символом любви, молодости, красоты, но и обладал целебными свойствами. Его толченые лепестки прикладывали к ранам, или заваривали с медом и чаем. Такой напиток наделял дополнительной энергией, придавал силы и чистил кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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