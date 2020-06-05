2020-06-05T20:48:18+03:00
Общество

Максим Богопольский: «Защита окружающей среды – задача номер один»

Он назвал «зеленую» поправку очень своевременной
Вадим Бегун
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Максим Богопольский: «Защита окружающей среды – задача номер один». Фото - pixabay.com.Максим Богопольский: «Защита окружающей среды – задача номер один». Фото - pixabay.com.
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Руководитель Ассоциации экологов Тюменской области Максим Богопольский прокомментировал природоохранные поправки, которые предлагается внести в основной закон России. По его мнению, они очень своевременны.

– Защита окружающей среды, обеспечение экологической безопасности сегодня – задача номер один не только для России, но и для всего мира. Экологическая поправка в Конституцию – очень важная и своевременная инициатива, – заявил Богопольский.

Напомним, что в главном документе страны предложили прописать в обязанности правительства экологическую безопасность и защиту природной среды. По мнению экспертов, экология в настоящий момент выходит на первый план всех глобальных проблем человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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