Тюменцы увидят ремонт инженерных сетей онлайн

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:27:33+03:00

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Тюменцы смогут наблюдать за ходом реконструкции инженерных сетей в онлайн-режиме. Новая категория «Ремонт и реконструкция магистральных и распределительных инженерных сетей» появилась на портале «Тюмень – наш дом».

Зайдя в нее, горожане ознакомятся с перечнем объектов, где проводится капитальный ремонт или реконструкция участков сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2020 году, сообщает «Регион-Тюмень».

По информации администрации города, которая и запустила онлайн-карту ремонта сетей, на ней можно увидеть, кто конкретно делает ремонт и что происходит на участке сейчас. Интересно, что здесь же можно оставлять замечания, пожелания и прочие комментарии по ходу работ и даже по их итогам.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы могут увидеть онлайн, как проводятся дорожные работы в их районе. Для этого достаточно зайти на городской портал «Тюмень – наш дом» в раздел «Ремонт и реконструкция дорог в 2014 – 2020 гг.»

Работы на инженерных сетях в Тюмени покажут на карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU