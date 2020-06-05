Определен подрядчик на реконструкцию улицы Мельникайте в Тюмени

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:06:51+03:00

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В Тюмени определились с подрядчиком, который продолжит работу по реконструкции улицы Мельникайте от моста через Туру до улицы Дружбы. На эти цели городской бюджет потратит 943,5 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что заявку на аукцион подала только одна компания – АО «Мостострой-11». Ее и признали соответствующей всем требованиям.

Таким образом, местная организация проведет работы на этом объекте в 2020 – 2021 годах. В этом году городская казна выделит порядка ста миллионов рублей, в следующем – 843,5 миллиона.

Согласно контракту, реконструкция должна завершиться 15 ноября 2021 года. Заказчиком является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре ищут подрядчика, который продолжит реконструировать улицу Мельникайте. Фронт работ – от моста через реку Туру до улицы Дружбы. На это местные власти готовы выделить 943,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU