2020-06-05T17:29:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области снижается заболеваемость коронавирусом

За приезжающими в регион вахтовиками усилят контроль
Вадим Бегун
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В Тюменской области снижается заболеваемость коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюменской области снижается заболеваемость коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. Показатель составил 120,8 на 100 тысяч населения, что в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России.

Также стало известно, что в разрезе регионов Уральского федерального округа область занимает четвертое место по показателю заболеваемости. Темп прироста заболевших за последние сутки составляет всего 2%, то есть на уровне среднего прироста по стране. За последние три недели заболеваемость коронавирусом снизилась в 1,6 раза.

– Необходимо усилить контроль за тем, как возвратившиеся домой вахтовики соблюдают обязательный режим самоизоляции. Это позволит еще более стабилизировать эпидобстановку и снизить риск возникновения семейных очагов заражения, – заявила на очередном заседании оперштаба главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.

Губернатор региона Александр Моор поддержал предложение, отметив, что такие меры будут дисциплинировать людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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