В Тюменской области снижается заболеваемость коронавирусом
В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. Показатель составил 120,8 на 100 тысяч населения, что в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России.
Также стало известно, что в разрезе регионов Уральского федерального округа область занимает четвертое место по показателю заболеваемости. Темп прироста заболевших за последние сутки составляет всего 2%, то есть на уровне среднего прироста по стране. За последние три недели заболеваемость коронавирусом снизилась в 1,6 раза.
– Необходимо усилить контроль за тем, как возвратившиеся домой вахтовики соблюдают обязательный режим самоизоляции. Это позволит еще более стабилизировать эпидобстановку и снизить риск возникновения семейных очагов заражения, – заявила на очередном заседании оперштаба главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.
Губернатор региона Александр Моор поддержал предложение, отметив, что такие меры будут дисциплинировать людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»