5 Июнь 2020 2020-06-05T15:45:59+03:00

В Тюмени ремонтируют подход к гимназии №16. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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В Тюмени дорожники начали ремонтировать улицу Парфенова. Она является главным подходом к гимназии № 16. Стоить ли говорить, что ученики и их родители с нетерпением ждали обновления дорожного полотна?

– Дорогу включили в план ремонта по нацпроекту БКАД. Улица ведет к образовательному учреждению, поэтому главная цель – сделать ее безопасной для детей. Дорогу приведут в нормативное состояние, – рассказал председатель комитета городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Захаров.

В ведомстве заверили, что улица преобразится еще до начала учебного года. Здесь заменят покрытие проезжей части, восстановят бортовой камень и частично отремонтируют тротуары. Что важно, проезд по улице для транспортных средств не остановлен.

Напомним, что в этом году в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтируют 26 улиц, восемь из которых ведут к школам и детским садам. На данный момент полностью отремонтирована улица Чайковского, на 14 объектах работы еще продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU