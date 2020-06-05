2020-06-05T14:35:33+03:00
Общество

В Тюмени появился очередной гринбокс для отработанных батареек

Это еще один небольшой шаг к сохранению окружающей среды
Вадим Бегун
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В Тюмени появился очередной гринбокс для отработанных батареек. Фото - департамент городского хозяйства.В Тюмени появился очередной гринбокс для отработанных батареек. Фото - департамент городского хозяйства.
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В Тюмени появился еще один спецконтейнер для отработанных батареек и аккумуляторов. Его приобрел департамент городского хозяйства.

– Установка гринбокса – это небольшой шаг вперед к раздельному сбору мусора, сохранению окружающей среды, который можно практиковать в каждом доме, продвижение экологичных методов борьбы с мусором, который мы создаём. Зачастую мы идём по пути наименьшего сопротивления и просто выкидываем батарейки и аккумуляторы в мусорное ведро. Это недопустимо, потому что наносит вред нашей экологии, – отметила руководитель эколого-просветительского центра «Экоцентр» Светлана Максимова.

Гринбокс разместили в холле управления по экологии департамента городского хозяйства на улице Урицкого, 28. Накопленные отходы будут передавать лицензированной организации, те их в свою очередь утилизируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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