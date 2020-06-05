Улицу Энергетиков в Тюмени перекроют на 10 дней
В Тюмени запретят движение транспорте по улице Энергетиков на участке от пересечения с улицей Пермякова до дома 2-а по Пермякова. Ограничение продлится с 13 по 23 июля.
По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, здесь будут проводить реконструкцию участка трубопровода тепловых сетей.
– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в ведомстве.
В департаменте также отметили, что закрытый участок можно объехать по улицам Пермякова и Пермякова (малая).
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре перекроют для транспорта автомобильную дорогу на улице Дмитрия Менделеева на участке от пересечения с улицей Раушана Абдуллина до Мельникайте. Ограничение продлится до 15 июля.
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