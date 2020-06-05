2020-06-05T14:21:44+03:00
Общество

Улицу Энергетиков в Тюмени перекроют на 10 дней

Горожанам показали схемы объезда закрытого участка [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Энергетиков перекроют в Тюмени на 10 дней.Улицу Энергетиков перекроют в Тюмени на 10 дней.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени запретят движение транспорте по улице Энергетиков на участке от пересечения с улицей Пермякова до дома 2-а по Пермякова. Ограничение продлится с 13 по 23 июля.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, здесь будут проводить реконструкцию участка трубопровода тепловых сетей.

– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в ведомстве.

В департаменте также отметили, что закрытый участок можно объехать по улицам Пермякова и Пермякова (малая).

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре перекроют для транспорта автомобильную дорогу на улице Дмитрия Менделеева на участке от пересечения с улицей Раушана Абдуллина до Мельникайте. Ограничение продлится до 15 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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