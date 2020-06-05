В тюменском селе застолье закончилось поножовщиной: погибла женщина

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:49:24+03:00

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Ярковский районный суд вынес приговор местному жителю, который зарезал женщину. Инцидент произошел ночью 18 января 2020 года в селе Плеханово.

Пьяный мужчина во время застолья стал конфликтовать с потерпевшей. Женщина ножом порезала ему кисть, однако осужденному удалось выхватить столовый прибор. Его он всадил в грудь сельчанки: удар оказался смертельным. Испугавшись, преступник пытался реанимировать потерпевшую, однако ничего поделать не смог: женщина скончалась на месте происшествия.

– Свои действия осужденный пытался объяснить самообороной, однако суд отверг такую версию событий. Его признали виновным в умышленном причинении смерти другому человеку. В то же время мужчина раскаялся в содеянном, принес свои извинения потерпевшей стороне и полностью признал исковые требования гражданских истцов, – рассказали в пресс-службе Ярковского районного суда.

В итоге осужденному назначили 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда брату и сыну погибшей – 650 тысяч рублей и 850 тысяч соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU