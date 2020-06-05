2020-06-05T13:26:01+03:00
Общество

Тюменцам субсидируют покупку отопительного котла

Подобные программы реализуются не первый год
Вадим Бегун
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Тюменцам субсидируют покупку отопительного котла. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцам субсидируют покупку отопительного котла. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Тюменцы, владеющие частным домом, не подключенным к централизованной системе теплоснабжения, могут воспользоваться субсидией на покупку отопительного котла. Собственникам помогут суммой до 130 тысяч рублей.

В Тюмени есть районы смешанного теплоснабжения, где большая часть домов переведена на газ, но не все. Сети были проложены горожанами самостоятельно. При этом они не проводили никаких расчетов, не соблюдали необходимые правила и стандарты проведения подобных работ.

– Эти факторы вкупе дают неприятный результат: количество повреждений здесь очень значительно. Например, за прошедший отопительный сезон только на Приисковом переулке было зафиксировано 14 повреждений. Для трубы протяженностью 730 метров это очень много, – пояснил технический директор ОАО «УСТЭК» Павел Божуков.

По его словам, с этого года начинается реализация программы, связанной с переводом с неэффективного способа отопления на гораздо более продуктивный. Так, вместо централизованной сети теплоснабжения тюменцам предлагают использовать индивидуальные газовые котлы.

Программа субсидирования предусматривает выплату собственникам в размере до 130 тысяч рублей. Сумма просчитана в соответствии со стоимостью оборудования и услуг газораспределительной организации. Чтобы перевести свой дом на индивидуальное газовое теплоснабжение за счет городского бюджета, местным жителям нужно обратиться в департамент городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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